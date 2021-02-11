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Арестованный в наручниках

За изготовление фальшивых налоговых документов в Грузии задержали трех человек

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1321)
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Следственная служба Минфина Грузии раскрыла дело о крупном хищении путем мошенничества. Обвиняемым грозит от шести до девяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В Грузии за изготовление фальшивых налоговых документов и завладение госимуществом обманным путем задержали трех человек, сообщается на сайте Следственной службы Минфина страны.

Арест. Архивное фото
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Следствие установило, что обвиняемые с целью завладения государственным имуществом обманным путем в преступную схему втянули более 50 компаний, зарегистрированных как плательщики НДС. С их помощью в 2019-2020 годах составлялись фиктивные счет-фактуры и в результате были созданы активы в размере 441 360 лари (133,3 тысячи долларов), откуда обманным путем 171 805 лари (51,9 тысячи долларов) были присвоены.

Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных документов" и "Мошенничество". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1321)
Теги:
преступность, Следственная служба Минфина Грузии, Грузия


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