За изготовление фальшивых налоговых документов в Грузии задержали трех человек

Следственная служба Минфина Грузии раскрыла дело о крупном хищении путем мошенничества. Обвиняемым грозит от шести до девяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В Грузии за изготовление фальшивых налоговых документов и завладение госимуществом обманным путем задержали трех человек, сообщается на сайте Следственной службы Минфина страны.

Следствие установило, что обвиняемые с целью завладения государственным имуществом обманным путем в преступную схему втянули более 50 компаний, зарегистрированных как плательщики НДС. С их помощью в 2019-2020 годах составлялись фиктивные счет-фактуры и в результате были созданы активы в размере 441 360 лари (133,3 тысячи долларов), откуда обманным путем 171 805 лари (51,9 тысячи долларов) были присвоены.

Следствие идет по двум статьям УК Грузии – "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных документов" и "Мошенничество". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.