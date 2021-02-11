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Патрульная полиция - пистолеты и наручники

От приговора не уйти: в Батуми задержаны обвиняемые в убийстве 14-летней давности

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1321)
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Двум обвиняемым в убийстве по приговору суда придется отсидеть 18 лет и девять месяцев за преступление, совершенное 14 лет назад

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В Батуми задержаны два человека, которые обвиняются в убийстве, совершенном 1 января 2007 года, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

24 мая 2007 года Батумский городской суд заочно приговорил двух мужчин к 18 годам и 9 месяцам лишения свободы, признав их виновными в убийстве. Осужденные лица находились в розыске более 14 лет.

Следствием установлено, что 1 января 2007 года на пересечении улиц Эра и Важа-Пшавела в Батуми двое мужчин во время ссоры нанесли ранения холодным оружием двум братьям. Пострадавшие были доставлены в больницу, одного из них врачам спасти не удалось.

Обвиняемые задержаны 10 февраля 2021 года в Батуми и помещены в исправительное учреждение для отбывания наказания.

Темы:
Преступность в Грузии (1321)
Теги:
преступность, МВД Грузии, Грузия


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