Секс с несовершеннолетней – в Аджарии задержан подозреваемый

Следствию предстоит выяснить, был ли сексуальный контакт с обоюдного согласия и не была ли применена сила, но в любом случае срока 23-летнему Ромео не избежать

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. По обвинению в половой связи с лицом, не достигшем 16-летнего возраста, в Аджарии в Кобулетском муниципалитете задержан 23-летний мужчина.

Как сообщает МВД Грузии, задержание произведено на основании постановления судьи.

Следствие установило, что житель Кобулетского муниципалитета заведомо зная, что девушке 14 лет, имел с ней половой контакт.

Расследование ведется по статье 140 Уголовного кодекса Грузии "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".

Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет лишения свободы.