Подробности гибели подростка в Аджарии – виновник понесет наказание

О том, что произошло прошлым летом в одном из сел Кобулетского муниципалитета, изданию "Батумелеби" рассказал дед 14-летней девочки

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Молодой мужчина, который был задержан в Кобулети за половую связь с несовершеннолетней, по всей видимости, и стал причиной самоубийства 14-летней девочки.

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Он был задержан сразу после того, как накануне вечером в селе Какути Кобулетского муниципалитета нашли мертвую девочку.

Как пишет издание Batumelebi после беседы с дедом девочки, два месяца назад ему стало известно о сексуальном насилии над внучкой. А произошло все прошлым летом.

"На тот момент ей было тринадцать с половиной лет. Угрожал ли он ей, не знаю. Ребенок ничего не говорил. Мы узнали об этом тогда, когда он пришел к ней во второй раз, спустя полгода", – рассказал дед погибшей.

Что касается родителей девушки, то отец у нее умер несколько лет назад, а мать уехала в Турцию на заработки.

По словам директора сельской школы, где училась погибшая, с девочкой работал социальный работник, последний раз они общались 4 февраля. Между тем в Агентстве соцобслуживания утверждают, что психолог с ребенком не работал, так как на то не было необходимости.

Также известно, что вплоть до самоубийства девочки расследование по делу так и не началось, хотя, по словам деда, они сообщили о случившемся в полицию.

После обнаружения тела подростка уголовное дело возбудили по статье 115 УК Грузии "Доведение до самоубийства". Что касается задержанного, он обвиняется по статье 140-й – "Половое сношение или иные действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". Ему грозит от семи до девяти лет тюрьмы.