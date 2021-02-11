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Патрульная полиция

Подробности гибели подростка в Аджарии – виновник понесет наказание

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1323)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210211/250860832/Podrobnosti-gibeli-podrostka-v-Adzharii---vinovnik-poneset-nakazanie.html

О том, что произошло прошлым летом в одном из сел Кобулетского муниципалитета, изданию "Батумелеби" рассказал дед 14-летней девочки

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Молодой мужчина, который был задержан в Кобулети за половую связь с несовершеннолетней, по всей видимости, и стал причиной самоубийства 14-летней девочки.

В Аджарии нашли тело 14-летней девочки>>

Он был задержан сразу после того, как накануне вечером в селе Какути Кобулетского муниципалитета нашли мертвую девочку.

Как пишет издание Batumelebi после беседы с дедом девочки, два месяца назад ему стало известно о сексуальном насилии над внучкой. А произошло все прошлым летом.

"На тот момент ей было тринадцать с половиной лет. Угрожал ли он ей, не знаю. Ребенок ничего не говорил. Мы узнали об этом тогда, когда он пришел к ней во второй раз, спустя полгода", – рассказал дед погибшей.

Наручнике на задержанном
© photo: Sputnik
Секс с несовершеннолетней – в Аджарии задержан подозреваемый

Что касается родителей девушки, то отец у нее умер несколько лет назад, а мать уехала в Турцию на заработки.

По словам директора сельской школы, где училась погибшая, с девочкой работал социальный работник, последний раз они общались 4 февраля. Между тем в Агентстве соцобслуживания утверждают, что психолог с ребенком не работал, так как на то не было необходимости.

Также известно, что вплоть до самоубийства девочки расследование по делу так и не началось, хотя, по словам деда, они сообщили о случившемся в полицию.

После обнаружения тела подростка уголовное дело возбудили по статье 115 УК Грузии "Доведение до самоубийства". Что касается задержанного, он обвиняется по статье 140-й – "Половое сношение или иные действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста". Ему грозит от семи до девяти лет тюрьмы.

Темы:
Преступность в Грузии (1323)
Теги:
Доведение до самоубийства, Кобулети, Грузия


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