В Грузии во время тушения пожара погиб спасатель

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Во время тушения пожара, исполняя служебные обязанности, погиб спасатель, информацию о трагической гибели сотрудника публикует Служба по управлению чрезвычайными ситуация на своей странице в Facebook.

По данным службы, Торнике Кипароидзе сорвался с пожарной лестницы при тушении пожара. Его сразу же доставили в больницу, но спасти врачам его не удалось.

Кипароидзе проработал в пожарно-спасательной службе около года. У Торнике остались жена и ребенок.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии выражает соболезнования семье погибшего.