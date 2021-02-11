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Пожарные спасатели 112 на месте происшествия. Ликвидация пожара

В Грузии во время тушения пожара погиб спасатель

© Sputnik / Alex Shlamov
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210211/250861262/V-Gruzii-vo-vremya-tusheniya-pozhara-pogib-spasatel.html

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии выражает соболезнования семье погибшего при исполнении служебных обязанностей пожарного-спасателя

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Во время тушения пожара, исполняя служебные обязанности, погиб спасатель, информацию о трагической гибели сотрудника публикует Служба по управлению чрезвычайными ситуация на своей странице в Facebook.

По данным службы, Торнике Кипароидзе сорвался с пожарной лестницы при тушении пожара. Его сразу же доставили в больницу, но спасти врачам его не удалось.

Кипароидзе проработал в пожарно-спасательной службе около года. У Торнике остались жена и ребенок.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии выражает соболезнования семье погибшего.

Теги:
Спасатели, Грузия


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