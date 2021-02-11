В ДТП на востоке Грузии пострадали шесть человек

Два автомобиля столкнулись на сельской дороге Кахети, всех пострадавших доставили в срочном порядке в районную больницу

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Шесть человек, в том числе трое детей, получили повреждения разной степени тяжести в результате аварии в селе Курдгелаури Телавского района (регион Кахети).

По данным Первого канала, на сельской дороге столкнулось два автомобиля. Причиной аварии, по предварительным данным, стало превышение скорости. Всех пострадавших доставили в срочном порядке в районную больницу.

Превышение скорости одна из наиболее частых причин аварий в Грузии, после нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу.

В 2020 году в Грузии произошло 4 999 аварий, жертвами которых стали 450 человек, в том числе 20 детей младше 16 лет.

Что касается пострадавших, то всего 2020 году во время аварий в Грузии пострадали 6 640 человек, из которых 880 были пешеходами.