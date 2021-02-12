18:00 12 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9965
  • 100 RUB4.4683
  • USD3.2950
Поиск
Героин

Наркоторговля по Интернету: МВД Грузии изъяло крупную партию героина

© photo: Sputnik / Oleg Zoloto
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1325)
21820
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210212/250867445/Natrokotorgovlya-po-Internetu-MVD-Gruzii-izyalo-krupnuyu-partiyu-geroina.html

Следствие установило, что задержанный в Батуми 31-летний мужчина занимался реализацией наркотиков через Интернет, ему грозит лишение свободы до 20 лет или бессрочно

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. В Батуми полиция изъяла крупную партию героина и задержала 31-летнего мужчину по подозрению в наркоторговле через Интернет, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Патрульная полиция
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В Тбилиси "накрыли" наркоторговцев

По данным следствия, с помощью интернет-аппликаций и социальной сети задержанный размещал наркотики в разных местах и производил видеосъемку местоположения указанных локаций.

Скрытые оперативно-следственные мероприятия проводились на основании решения судьи.

В результате личного обыска и временного жилья задержанного, а также во время следственного эксперимента, сотрудники полиции изъяли героин, расфасованный в семь пакетов, и маленькие весы.

Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.

По данным МВД Грузии, в 2020 году сотрудники полиции задержали 71 человека за торговлю наркотиками и 16 человек, включенных в наркоторговлю по Интернету.

Темы:
Преступность в Грузии (1325)
Теги:
Наркоторговля, Батуми, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Семья фотографируется перед скульптурой быка в торговом центре в Пекине в преддверии Лунного Нового года
Празднование лунного Нового года в мире - фото
Драка с полицией у офиса правящей партии “Грузинская мечта” в Тбилиси - видео
Драка с полицией у офиса правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси – видео
Кому и сколько должна Грузия?
Кому и сколько должна Грузия?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться