Наркоторговля по Интернету: МВД Грузии изъяло крупную партию героина

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. В Батуми полиция изъяла крупную партию героина и задержала 31-летнего мужчину по подозрению в наркоторговле через Интернет, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным следствия, с помощью интернет-аппликаций и социальной сети задержанный размещал наркотики в разных местах и производил видеосъемку местоположения указанных локаций.
Скрытые оперативно-следственные мероприятия проводились на основании решения судьи.
В результате личного обыска и временного жилья задержанного, а также во время следственного эксперимента, сотрудники полиции изъяли героин, расфасованный в семь пакетов, и маленькие весы.
Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.
По данным МВД Грузии, в 2020 году сотрудники полиции задержали 71 человека за торговлю наркотиками и 16 человек, включенных в наркоторговлю по Интернету.