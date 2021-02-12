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Медицинский работник в защитном костюме в больнице

Справка за деньги: медикам в Тбилиси грозит тюремное заключение

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Темы:
Преступность в Грузии (1325)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210212/250868233/Spravka-za-dengi-medikam-v-Tbilisi-grozit-tyuremnoe-zaklyuchenie.html

За изготовление поддельных медицинских справок работникам клиник грозит реальное тюремное заключение

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Четверо медиков частной клиники в Тбилиси привлечены к уголовной ответственности за подкуп и изготовление фальшивых документов, сообщает Служба госбезопасности Грузии.

Арест. Архивное фото
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Следствие установило, что директор столичной поликлиники №4 и директор медицинского центра №4, а также двое врачей выписывали фальшивые справки о состоянии здоровья иностранцев с целью отсрочки их депортации из Грузии. В фальшивых справках были указаны нереальные диагнозы. За что врачи брали от 250 до 500 лари (75-140 долларов).

Обвиняемым медикам грозит лишение свободы на срок от четырех до шести дет.

Темы:
Преступность в Грузии (1325)


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