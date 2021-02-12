Справка за деньги: медикам в Тбилиси грозит тюремное заключение

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Четверо медиков частной клиники в Тбилиси привлечены к уголовной ответственности за подкуп и изготовление фальшивых документов, сообщает Служба госбезопасности Грузии.

Следствие установило, что директор столичной поликлиники №4 и директор медицинского центра №4, а также двое врачей выписывали фальшивые справки о состоянии здоровья иностранцев с целью отсрочки их депортации из Грузии. В фальшивых справках были указаны нереальные диагнозы. За что врачи брали от 250 до 500 лари (75-140 долларов).

Обвиняемым медикам грозит лишение свободы на срок от четырех до шести дет.