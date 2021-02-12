Грузия возвращает Турции почти 25 тонн опасного картофеля

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Пожар вблизи рынка Элиава в Тбилиси ликвидирован В результате пожара сгорел склад площадью тысяча квадратных метров, а тушение осложняла хранившаяся продукция - краски и гудрон 223

"Европейская Грузия" в новом формате: председатель и генсек покидают партию Несмотря на призывы Угулава и Бакрадзе, которые считают, что ответственность должны нести все лидеры партии, Бокерия решения пока не принял 181