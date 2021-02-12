Грузия возвращает Турции почти 25 тонн опасного картофеля

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли ввоз в страну 24,5 тонны зараженного картофеля с территории Турции, говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии.
По данным ведомства, 24 500 килограммов опасного для здоровья человека картофеля пытались провезти через контрольно-пропускной пункт "Сарпи".
Сотрудники управления санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля обнаружили в картофеле возбудитель картофельного рака – патогенный гриб (Synchytrium endobioticum).
Согласно постановления правительства Грузии, указанный груз подлежит возвращению обратно в страну экспортера.