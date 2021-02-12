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Клубни картофеля

Грузия возвращает Турции почти 25 тонн опасного картофеля

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210212/250872815/Gruziya-vozvraschaet-Turtsii-pochti-25-tonn-opasnogo-kartofelya.html

Импортируемый картофель не прошел лабораторную проверку на вредные микроорганизмы, после чего товар забраковали

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли ввоз в страну 24,5 тонны зараженного картофеля с территории Турции, говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии.

Porumb, recoltă
© photo: Sputnik / Катерина Совдагари
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По данным ведомства, 24 500 килограммов опасного для здоровья человека картофеля пытались провезти через контрольно-пропускной пункт "Сарпи".

Сотрудники управления санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля обнаружили в картофеле возбудитель картофельного рака – патогенный гриб (Synchytrium endobioticum).

Согласно постановления правительства Грузии, указанный груз подлежит возвращению обратно в страну экспортера.



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