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Пожарные спасатели на месте возгорания на рынке Элиава 12 февраля 2021 года

В Тбилиси горит часть рынка Элиава

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2406)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0c/250873625.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210212/250873214/V-Tbilisi-gorit-chast-rynka-Eliava.html

На месте пожара очень сильное задымление, которое видно из разных точек города, периметр вокруг здания перекрыт

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Более 10 пожарных машин борются с огнем на рынке Элиава, где горит здание, в котором хранились строительные и лакокрасочные материалы.

Пожарные спасатели на месте возгорания на рынке Элиава 12 февраля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Пожарные спасатели на месте возгорания на рынке Элиава 12 февраля 2021 года

"На пересечении улиц Агладзе и Гудаута пожар в складском помещении. Информация о пострадавших пока не поступала. На месте мобилизовано 14 экипажей пожарных-спасателей. Площадь возгорания пока неизвестна", - заявили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями

На месте очень сильное задымление, которое видно из разных точек города. Периметр вокруг здания перекрыт пожарными, которые пытаются потушить огонь.

Данных о жертвах нет.

Темы:
Происшествия в Грузии (2406)
Теги:
Пожар на Элиава, Рынок Элиава, Тбилиси


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