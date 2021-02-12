В Тбилиси горит часть рынка Элиава

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Более 10 пожарных машин борются с огнем на рынке Элиава, где горит здание, в котором хранились строительные и лакокрасочные материалы.
"На пересечении улиц Агладзе и Гудаута пожар в складском помещении. Информация о пострадавших пока не поступала. На месте мобилизовано 14 экипажей пожарных-спасателей. Площадь возгорания пока неизвестна", - заявили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациямиНа месте очень сильное задымление, которое видно из разных точек города. Периметр вокруг здания перекрыт пожарными, которые пытаются потушить огонь.
Данных о жертвах нет.