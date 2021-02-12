В Тбилиси горит часть рынка Элиава

На месте пожара очень сильное задымление, которое видно из разных точек города, периметр вокруг здания перекрыт

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Более 10 пожарных машин борются с огнем на рынке Элиава, где горит здание, в котором хранились строительные и лакокрасочные материалы.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Пожарные спасатели на месте возгорания на рынке Элиава 12 февраля 2021 года

"На пересечении улиц Агладзе и Гудаута пожар в складском помещении. Информация о пострадавших пока не поступала. На месте мобилизовано 14 экипажей пожарных-спасателей. Площадь возгорания пока неизвестна", - заявили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями

На месте очень сильное задымление, которое видно из разных точек города. Периметр вокруг здания перекрыт пожарными, которые пытаются потушить огонь.

Данных о жертвах нет.