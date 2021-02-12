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Смерть девочки-подростка в Аджарии: подозреваемому предъявлено обвинение

photo: Prosecutor's Office of Georgia
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1326)
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Обвинение 23-летнему молодому человеку предъявлено по двум статьям УК - половое сношение с несовершеннолетней и доведение до самоубийства. Ему грозит до девяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Подозреваемому в половой связи с несовершеннолетней, после чего та покончила с собой, официально предъявлено обвинение, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

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Трагедия произошла в одном из сел Кобулетского муниципалитета (Аджария). Как выяснили СМИ, 14-летняя школьница подвергалась сексуальному насилию, однако полиция затянула с расследованием. Вероятный насильник был задержан только на следующий день после смерти подростка, хотя все произошло прошлым летом.

Следствие, которое вело МВД Грузии, установило, что молодой парень 23 лет в июне и декабре 2020 года насильственным путем овладел несовершеннолетней девочкой, изначально зная, что она не достигла 16-летнего возраста. Он пообещал жениться, однако после сексуального контакта порвал с ней. Девочка не смогла справиться со всем, что ей пришлось пережить, и 9 февраля 2021 года совершила самоубийство.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Полиция задержала обвиняемого 10 февраля 2021 года на основании решения судьи.

Уголовное дело возбуждено по статьям - "половое сношение или иные действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" и "доведение до самоубийства", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

Прокуратура уже обратилась в Батумский городской суд об избрании обвиняемому заключения в качестве меры пресечения.

Следствие по уголовному делу продолжается по установлению иных возможных актов насилия в отношении погибшей.

Прокуратура выражает соболезнование семье погибшей и скорбь из-за трагедии, говорится в сообщении.

Темы:
Преступность в Грузии (1326)
Теги:
Насилие, Прокуратура, Грузия


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