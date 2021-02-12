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Крупный пожар на рынке Элиава 12 февраля 2021 года

Пожар на складе стройматериалов у рынка Элиава локализован

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2406)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210212/250874264/Pozhar-na-sklade-stroymaterialov-u-rynka-Eliava-lokalizovan.html

К этому времени на месте работает 12 пожарно-спасательных экипажей, которым удалось предотвратить распространение огня на другие здания

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Пожарным удалось локализовать пожар на складе строительных материалов рядом с самым крупным строительным рынком Тбилиси Элиава, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным службы, пожарные прибыли на место в кратчайший срок после вызова, а после вызвали дополнительные экипажи.

К этому времени на месте работает 12 пожарно-спасательных экипажей, которым удалось локализовать огонь и предотвратить распространение огня на другие здания.

В данный момент ведутся работы по окончательной ликвидации огня.

Темы:
Происшествия в Грузии (2406)
Теги:
Пожар на Элиава, Рынок Элиава, Тбилиси


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