Пожар на складе стройматериалов у рынка Элиава локализован

К этому времени на месте работает 12 пожарно-спасательных экипажей, которым удалось предотвратить распространение огня на другие здания

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Пожарным удалось локализовать пожар на складе строительных материалов рядом с самым крупным строительным рынком Тбилиси Элиава, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным службы, пожарные прибыли на место в кратчайший срок после вызова, а после вызвали дополнительные экипажи.

К этому времени на месте работает 12 пожарно-спасательных экипажей, которым удалось локализовать огонь и предотвратить распространение огня на другие здания.

В данный момент ведутся работы по окончательной ликвидации огня.