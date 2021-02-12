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Пожарные спасатели на месте возгорания на рынке Элиава 12 февраля 2021 года

Пожар вблизи рынка Элиава в Тбилиси ликвидирован

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2407)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210212/250874891/Pozhar-vblizi-rynka-Eliava-v-Tbilisi-likvidirovan.html

В результате пожара сгорел склад площадью тысяча квадратных метров, а тушение осложняла хранившаяся продукция - краски и гудрон

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Пожарным удалось ликвидировать пожар на складе строительных материалов рядом с самым крупным строительным рынком Тбилиси Элиава, заявил руководитель пожарно-спасательных сил Тбилиси Отар Кереселидзе журналистам.

Пожар на складе вспыхнул в примерно 18:00 по тбилисскому времени. В его тушении принимали участие 12 экипажей.

"К этому времени пожар ликвидирован. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров", - сказал Кереселидзе.

Глава тбилисских пожарников отметил, что была угроза распространения пожара, но пожарным удалось вовремя локализовать огонь. Также осложняло тушение пожара то, что на складе хранились краски и гудрон.

"На данный момент идет обработка отдельных очагов", - сказал Кереселидзе.

В то же время он затруднился назвать нанесенный ущерб, отметив, что это уже дело экспертов.

Темы:
Происшествия в Грузии (2407)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Пожар на Элиава, Рынок Элиава, Тбилиси


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