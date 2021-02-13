Фотосессия в Национальном парке Пшав-Хевсурети: позируют оленята

Чуть удивленный и чуть настороженный взгляд – камера успела щелкнуть и запечатлеть этих трогательных зверушек

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Фото оленят, гуляющих на природе в Национальном парке Пшав-Хевсурети, появилось на сайте Агентства охраняемых территорий Грузии.

"Прекрасные олени наслаждаются гармоничными звуками леса в Национальном парке Пшав-Хевсурети", – говорится в подписи к фотографии.

Парк расположен на территории Душетского района в Восточной Грузии на склонах Главного Кавказского хребта. Общая площадь – более 75,8 тысячи гектаров.

Охраняемые территории Пшав-Хевсурети были созданы в 2014 году по решению правительства Грузии для защиты и сохранения жизненной среды природных территорий, имеющих национальное значение и огромную природоохранную и эстетическую ценность.

Национальный парк Пшав-Хевсурети включает в себя долины рек: Аса, Аргуни, Андакистскали и Пшавис Арагви. Национальный парк отличается интересными ландшафтами и характерными для горы природными образованиями (валуны Рошки, озеро Тание) и средневековым культурным наследием: Шатили, Муцо, Ардоти, Хахабо и другие.