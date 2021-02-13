Шторм затопил набережную в Поти

По предварительным данным, пострадавших нет. Метеорологи ожидают, что к вечеру сила шторма уменьшится

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. В результате сильного шторма в городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) затопило набережную в одном из районов города, сообщает телеканал Rustavi 2.

По данным синоптиков, сила шторма составляет 4-5 баллов. Метеорологи ожидают, что к вечеру сила шторма уменьшится.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.