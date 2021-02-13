20:16 13 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9824
  • 100 RUB4.4277
  • USD3.2888
Поиск
Шторм на Черном море близ Поти

Шторм затопил набережную в Поти

photo : Emergency Management Service / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Непогода в Грузии (203)
40110
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210213/250883009/Shtorm-zatopil-naberezhnuyu-v-Poti-.html

По предварительным данным, пострадавших нет. Метеорологи ожидают, что к вечеру сила шторма уменьшится

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. В результате сильного шторма в городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) затопило набережную в одном из районов города, сообщает телеканал Rustavi 2.

По данным синоптиков, сила шторма составляет 4-5 баллов. Метеорологи ожидают, что к вечеру сила шторма уменьшится.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Темы:
Непогода в Грузии (203)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста в Кутаиси 12 февраля 2021 года - плакаты и митингующие
Недовольные деятельностью властей в Грузии проводят митинги - фото
Очевидцы рассказали о моменте взрыва во Владикавказе - видео
Очевидцы рассказали о моменте взрыва во Владикавказе - видео
Инфографика. Меньше жертв и ДТП - данные МВД Грузии
Меньше жертв и ДТП – данные МВД Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться