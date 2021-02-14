00:53 15 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9824
  • 100 RUB4.4277
  • USD3.2888
Поиск
Военно-грузинская дорога

Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для большегрузов

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (143)
32 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210214/250888858/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-k-Rossii-zakryta-dlya-bolshegruzov.html

Для остального автотранспорта движение по автомагистрали осуществляется в безостановочном режиме только по лавинозащитным тоннелям

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Движение машин с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.

Горная дорога в снегу - машина едет среди снежных сугробов
© Sputnik / STRINGER
"Тоннель спасения" - Армения приветствует решение Грузии построить дорогу

Для остального автотранспорта дорога открыта. Специалисты вынуждены были ввести ограничения на дороге из-за снега и гололеда.

Движение по автомагистрали осуществляется в безостановочном режиме только по лавинозащитным тоннелям и под контролем патрульной полиции.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, или Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (143)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бар Зураба Джапаридзе Japarastan
Кафе как протест: Джапаридзе ждет расплата за нарушение ограничений - фото
Мы совершили ошибку: дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к Спутнику V
"Мы совершили ошибку": дефицит вакцин заставил ЕС присмотреться к "Спутнику V"
Инфографика. Меньше жертв и ДТП - данные МВД Грузии
Меньше жертв и ДТП – данные МВД Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться