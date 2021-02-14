Десятки семей самовольно заняли квартиры в новостройке в Батуми

По словам представителей городской инспекции, находящихся на месте, данные каждой семьи обязательно запишут и проблемы каждого гражданина будут решаться индивидуально

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. В новом многоэтажном здании по улице Джавахишвили в Батуми 45 семей самовольно заняли квартиры, сообщает Аджарское телевидение.

На месте мобилизованы бригады патрульной полиции и городская инспекция мэрии Батуми. Люди говорят, что у них нет жилья и им некуда идти. Большая часть из них - эко-мигранты.

По словам представителей городской инспекции, находящихся на месте, данные каждой семьи обязательно запишут и проблемы каждого гражданина будут решаться индивидуально.

Переговоры с эко-мигрантами, захватившими квартиры, проводит заместитель министра здравоохранения Аджарии Рамаз Джинчарадзе. В результате диалога часть горожан уже покинула здание "Дешевого дома".

Со строительством многоквартирных домов по улице Джавахишвили связан скандал. 9 октября 2015 года был объявлен электронный тендер на строительство квартир в рамках соцпроекта "Дешевый дом". Позже аджарская прокуратура обвинила бывшего мэра Батуми Георгия Ермакова, а также высокопоставленных чиновников мэрии Батуми и членов правительства Аджарии в растрате 1,4 миллиона лари (около 490 тысяч долларов), предназначенных для проекта. Их обвинили в незаконной растрате государственных средств в крупном размере и злостном использовании служебного положения.