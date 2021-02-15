Спор в Батуми закончился кровопролитием: подозреваемый задержан

В случае, если вина мужчины будет доказана на суде, ему грозит до 15 лет тюремного заключения

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в черноморском городе Батуми (АР Аджария) 38-летнего мужчину по обвинению в попытке преднамеренного убийства, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, 13 февраля этого года на улице Чавчавадзе в Батуми обвиняемый повздорил с 46-летнем знакомым и ранил его холодным оружием, после чего скрылся с места происшествия. Раненый госпитализирован, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Правоохранители задержали обвиняемого на основе решения судьи в Батуми. Полиция изъяла орудие преступления – нож.

Следствие ведется по статье "Попытка умышленного убийства". Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.