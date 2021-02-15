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Полицейская лента на месте чрезвычайного происшествия

Кровавый след в Тбилиси: эксперт-криминалисты работали до поздней ночи

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210215/250889849/Krovavyy-sled-v-Tbilisi-ekspert-kriminalisty-rabotali-do-pozdney-nochi.html

Следователям предстоит выяснить, что стало причиной кровавого противостояния в грузинской столице

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Грузинские эксперт-криминалисты работали до поздней ночи на проспекте Казбеги в центре Тбилиси и обнаружили кровавый след, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Патрульная полиция на месте происшествия
© Sputnik / STRINGER
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По предварительной информации, на месте произошло физическое противостояние, однако о других деталях пока не сообщается.

Следствие идет по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Это преступление наказывается штрафом или исправительными работами на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет с ограничением прав, связанных с оружием.



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