Кровавый след в Тбилиси: эксперт-криминалисты работали до поздней ночи

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Грузинские эксперт-криминалисты работали до поздней ночи на проспекте Казбеги в центре Тбилиси и обнаружили кровавый след, сообщает телекомпания Rustavi 2.

По предварительной информации, на месте произошло физическое противостояние, однако о других деталях пока не сообщается.

Следствие идет по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Это преступление наказывается штрафом или исправительными работами на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет с ограничением прав, связанных с оружием.