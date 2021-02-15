Пожар в центре Тбилиси: с огнем борются 11 бригад пожарных

Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной крупного пожара в заброшенном здании

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Грузинские пожарные борются с огнем, который возник на втором этаже заброшенного здания на проспекте Кетеван Цамебули в Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

На место возгорания прибыло 11 бригад пожарных-спасателей.

"К этому времени пожар удалось ликвидировать. Сейчас ведутся работы для полной ликвидации огня. Кроме того, специалисты подсчитывают площадь пораженной огнем территории", – рассказал собеседник агентства.

Причина возгорания устанавливается.

Во время ЧП никто не пострадал.