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Пожар на складе на рынке Элиава 12 февраля 2021 года

Пожар в центре Тбилиси: с огнем борются 11 бригад пожарных

© Sputnik / Vladimir Umikashvili /
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной крупного пожара в заброшенном здании

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Грузинские пожарные борются с огнем, который возник на втором этаже заброшенного здания на проспекте Кетеван Цамебули в Тбилиси, сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

На место возгорания прибыло 11 бригад пожарных-спасателей.

"К этому времени пожар удалось ликвидировать. Сейчас ведутся работы для полной ликвидации огня. Кроме того, специалисты подсчитывают площадь пораженной огнем территории", – рассказал собеседник агентства.

Причина возгорания устанавливается.

Во время ЧП никто не пострадал.



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