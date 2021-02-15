Здание сельской школы полностью сгорело в горной Аджарии

Пожар начался из-за неисправности электропроводки, здание школы было деревянное, поэтому пожар распространился очень быстро

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В селе Калота муниципалитета Хуло в высокогорной Аджарии полностью сгорело здание школы.

Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, вероятно, пожар начался из-за электропроводки. Возгорание произошло вечером, поэтому в здании никого не было.

По данным Службы, здание школы было деревянное, поэтому пожар распространился очень быстро.

К этому времени пожар ликвидирован и удалось избежать распространения огня на соседние дома.

В школе села Калоти учатся 14 человек.

Как заявляют в Министерстве образования Аджарии, для школы будет найдено альтернативное здание. Глава ведомства Майя Хаджишвили уже выехала в Хуло для ознакомления с ситуацией.