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Пожар на складе на рынке Элиава 12 февраля 2021 года

Здание сельской школы полностью сгорело в горной Аджарии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili /
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2413)
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Пожар начался из-за неисправности электропроводки, здание школы было деревянное, поэтому пожар распространился очень быстро

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. В селе Калота муниципалитета Хуло в высокогорной Аджарии полностью сгорело здание школы.

Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, вероятно, пожар начался из-за электропроводки. Возгорание произошло вечером, поэтому в здании никого не было.

Пожарные спасатели 112 на месте происшествия. Ликвидация пожара
© Sputnik / Alex Shlamov
В Грузии во время тушения пожара погиб спасатель

По данным Службы, здание школы было деревянное, поэтому пожар распространился очень быстро.

К этому времени пожар ликвидирован и удалось избежать распространения огня на соседние дома.

В школе села Калоти учатся 14 человек.

Как заявляют в Министерстве образования Аджарии, для школы будет найдено альтернативное здание. Глава ведомства Майя Хаджишвили уже выехала в Хуло для ознакомления с ситуацией.

Темы:
Происшествия в Грузии (2413)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Аджария, Пожар, Грузия


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