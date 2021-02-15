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Арестованный в наручниках

Деда покончившей с собой школьницы из Аджарии задержала полиция

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2414)
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Sputnik Грузия
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Пожилого мужчину обвиняют в жестоком обращении с несовершеннолетним членом семьи, за что ему грозит др трех лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Полиция Аджарии задержала деда 14-летней девочки, покончившей с собой в муниципалитете Кобулети, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Задержание произошло на основании постановления суда. 76-летнего мужчину обвиняют в жестоком обращении с несовершеннолетним членом семьи.

Следствие установило, что обвиняемый избивал и угрожал своей несовершеннолетней внучки. В результате 14-летняя девочка-подросток покончила жизнь самоубийством 9 февраля.

Уголовное дело возбуждено согласно пунктам "в" и "г" второй части 11 прима статьи 151, а также по подпункту "а" части второй прима статьи 126 Уголовного кодекса Грузии. Максимальное наказание за преступление - до 3 лет лишения свободы.

Ранее по этому делу полицией Аджарии был задержан еще один человек.

23-летний мужчина был заключен под стражу по обвинению в "половом сношение или иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" , а также "доведении до самоубийства", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

Темы:
Происшествия в Грузии (2414)
Теги:
происшествия, МВД Грузии, Грузия


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