За киберпреступления в Грузии будут строже наказывать

По мнению МВД, методы и способы совершения преступлений постоянно совершенствуются преступниками, что требует установления государством новых нор

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Поправки в Уголовный кодекс Грузии, предусматривающие ужесточение наказаний за киберпреступления, поступил в парламент страны, сообщает пресс-служба МВД.

"Для эффективной борьбы с киберпреступностью Министерство внутренних дел Грузии разработало пакет законодательных изменений, принятие которых приблизит грузинское законодательство к Конвенции Совета Европы о киберпреступности, что будет способствовать эффективной борьбе с киберпреступностью", - говорится в заявлении.

Согласно изменениям, в Уголовный кодекс Грузии добавят две новые статьи. Статья 286 (1), которая предусматривает ответственность в случае нарушения компьютерных данных и / или компьютерной системы с целью получения финансовой выгоды. Виновные в этом преступлении наказываются строже, чем другие киберпреступники.

Также в Уголовный кодекс добавлена статья 286(2), которая предусматривает уголовную ответственность за создание поддельных компьютерных данных.

По мнению МВД, методы и способы совершения преступлений постоянно совершенствуются преступниками, что требует установления государством новых норм, которые, с одной стороны, отвечают современным тенденциям и вызовам киберпреступности, а также будут полностью соответствовать требованиям международных стандартов, отмечают в ведомстве.