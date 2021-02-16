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За киберпреступления в Грузии будут строже наказывать

© photo: Sputnik / Natalya Seliverstova
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Темы:
Виртуальная Грузия: интернет-свобода и кибербезопасность (51)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210216/250897907/Za-kiberprestupleniya-v-Gruzii-budut-strozhe-nakazyvat.html

По мнению МВД, методы и способы совершения преступлений постоянно совершенствуются преступниками, что требует установления государством новых нор

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Поправки в Уголовный кодекс Грузии, предусматривающие ужесточение наказаний за киберпреступления, поступил в парламент страны, сообщает пресс-служба МВД.

"Для эффективной борьбы с киберпреступностью Министерство внутренних дел Грузии разработало пакет законодательных изменений, принятие которых приблизит грузинское законодательство к Конвенции Совета Европы о киберпреступности, что будет способствовать эффективной борьбе с киберпреступностью", - говорится в заявлении.

Здание Общественного вещателя Грузии - здесь находится государственное радио, Первый канал и Второй канал ТВ
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В результате кибератаки поврежден центральный сервер Первого канала Грузии

Согласно изменениям, в Уголовный кодекс Грузии добавят две новые статьи. Статья 286 (1), которая предусматривает ответственность в случае нарушения компьютерных данных и / или компьютерной системы с целью получения финансовой выгоды. Виновные в этом преступлении наказываются строже, чем другие киберпреступники.

Также в Уголовный кодекс добавлена статья 286(2), которая предусматривает уголовную ответственность за создание поддельных компьютерных данных.

По мнению МВД, методы и способы совершения преступлений постоянно совершенствуются преступниками, что требует установления государством новых норм, которые, с одной стороны, отвечают современным тенденциям и вызовам киберпреступности, а также будут полностью соответствовать требованиям международных стандартов, отмечают в ведомстве.

Темы:
Виртуальная Грузия: интернет-свобода и кибербезопасность (51)
Теги:
Кибератаки, МВД Грузии, Грузия


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