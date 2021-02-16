Ножом в сердце: в Кахети 17-летний подросток ранил мать

Семейный конфликт закончился кровопролитием, медики борются за жизнь 43-летней женщины

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Юный житель региона Кахети ранил свою мать во время ссоры, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Инцидент произошел в селе Ганджала, 17-летний подросток ранил 43-летнюю мать ножом в области живота и сердца. Она переведена в клинику, где ей провели операцию. Ее состояние стабильно тяжелое.

Что стало причиной противостояния, неизвестно, однако, по одной из версий, она связана с ревностью.

Подростка задержали вскоре после происшествия. Полицейские в качестве улики изъяли оружие – нож.

Следствие идет по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.