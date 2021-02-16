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Полицейская лента на месте ЧП

Ножом в сердце: в Кахети 17-летний подросток ранил мать

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1328)
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Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Юный житель региона Кахети ранил свою мать во время ссоры, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

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Инцидент произошел в селе Ганджала, 17-летний подросток ранил 43-летнюю мать ножом в области живота и сердца. Она переведена в клинику, где ей провели операцию. Ее состояние стабильно тяжелое.

Что стало причиной противостояния, неизвестно, однако, по одной из версий, она связана с ревностью.

Подростка задержали вскоре после происшествия. Полицейские в качестве улики изъяли оружие – нож.

Следствие идет по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Темы:
Преступность в Грузии (1328)


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