В Тбилиси спасли из реки тонущую женщину

Сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями явились на место происшествия в кратчайшее время

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. В Тбилиси спасатели вовремя пришли на помощь женщине, которая оказалась в реке Кура (Мтквари), говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

В Центр управления общественной безопасностью "112" поступила информация о том, что женщине, которая находилась в реке близ территории, прилегающей к мосту Дидубе, нужна была помощь спасателей.

Сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями явились на место происшествия в кратчайшее время.

В результате своевременного реагирования спасательных групп женщину удалось вывести на безопасное место. Женщина была в сознании. Бригада скорой медицинской помощи перевела ее в больницу.