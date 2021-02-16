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Спасательная операция ведет поиск на реке Кура

В Тбилиси спасли из реки тонущую женщину

Photo: courtesy of Miho Neiman
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2415)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210216/250901557/V-Tbilisi-spasli-iz-reki-tonuschuyu-zhenschinu.html

Сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями явились на место происшествия в кратчайшее время

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. В Тбилиси спасатели вовремя пришли на помощь женщине, которая оказалась в реке Кура (Мтквари), говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Полицейская лента на месте ЧП
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В Центр управления общественной безопасностью "112" поступила информация о том, что женщине, которая находилась в реке близ территории, прилегающей к мосту Дидубе, нужна была помощь спасателей.

Сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями явились на место происшествия в кратчайшее время.

В результате своевременного реагирования спасательных групп женщину удалось вывести на безопасное место. Женщина была в сознании. Бригада скорой медицинской помощи перевела ее в больницу.

Темы:
Происшествия в Грузии (2415)


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