18:12 16 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9912
  • 100 RUB4.4865
  • USD3.2898
Поиск
Патрульная полиция

ДТП на востоке Грузии: погиб пассажир легкового автомобиля

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1329)
85 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0a/250845825.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210216/250905110/DTP-na-vostoke-Gruzii-pogib-passazhir-legkovogo-avtomobilya.html

По словам очевидцев, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Один человек погиб и еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в регионе Кахети, сообщает телеканал Imedi.

Скорая помощь 112 на выезде в городе Кобулети
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Авария в высокогорной Аджарии: погибла женщина-водитель

Случай произошел в понедельник днем у села Шилда района Кварели.

По словам очевидцев, на центральной дороге водитель легкового автомобиля не смог справиться с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП пассажир погиб на месте, а водитель получил тяжелые повреждения. Бригада скорой помощи перевела его в реферальную больницу.

На месте мобилизованы полиция, ведутся следственные мероприятия.

Темы:
Преступность в Грузии (1329)
Теги:
Авария, Грузия, ДТП


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бар Зураба Джапаридзе Japarastan
Кафе как протест: Джапаридзе ждет расплата за нарушение ограничений - фото
Лавров: ЕС сам разрушил отношения с Россией - видео
Лавров: ЕС сам разрушил отношения с Россией - видео
Инфографика. Меньше жертв и ДТП - данные МВД Грузии
Меньше жертв и ДТП – данные МВД Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться