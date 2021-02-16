ДТП на востоке Грузии: погиб пассажир легкового автомобиля

По словам очевидцев, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Один человек погиб и еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в регионе Кахети, сообщает телеканал Imedi.

Случай произошел в понедельник днем у села Шилда района Кварели.

По словам очевидцев, на центральной дороге водитель легкового автомобиля не смог справиться с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП пассажир погиб на месте, а водитель получил тяжелые повреждения. Бригада скорой помощи перевела его в реферальную больницу.

На месте мобилизованы полиция, ведутся следственные мероприятия.