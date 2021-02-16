Деду покончившей с собой школьницы официально предъявили обвинение

Прокуратура обратилась в Батумский городской суд с ходатайством об аресте обвиняемого в качестве меры пресечения

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Прокуратура Грузии обвинила 76-летнего мужчину в насилии в отношении своей внучки в рамках продолжающегося расследования самоубийства 14-летней девочки в муниципалитете Кобулети (регион Аджария), сообщает пресс-служба прокуратуры.

Расследование, проведенное министерством внутренних дел Грузии, установило, что 10 декабря 2020 года и в январе 2021 года обвиняемый на основании гендерной нетерпимости совершил акт насилия в адрес несовершеннолетней внучки и пригрозил убийством.

"Правоохранители арестовали обвиняемого накануне, 15 февраля 2021 года, на основании постановления судьи. Во время допроса он сознался в эпизоде от 10 декабря 2020 года и заявил, что в тот день он осуществил насилие над своей внучкой", - говорится в заявлении.

Подследственный обвиняется по подпункту "а" части 2 прима статьи 126 Уголовного кодекса Грузии - насилие в отношении несовершеннолетнего члена семьи (2 эпизода) и подпунктам "в" и "г" части второй 11 статьи 151 Уголовного кодекса Грузии - "угроза причинением смерти в адрес несовершеннолетнего члена семьи"), которая предусматривает лишение свободы на срок от 1 до 3 лет .

Прокуратура обратилась в Батумский городской суд с ходатайством об аресте обвиняемого в качестве меры пресечения.

Уголовное дело расследуется по факту иных возможных актов насилия в отношении погибшей школьницы. Ранее по этому делу полицией Аджарии был задержан еще один человек.

23-летний мужчина был заключен под стражу по обвинению в "половом сношении или иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста", а также "доведении до самоубийства", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

9 февраля в одном из сел Кобулетского муниципалитета во дворе собственного дома обнаружили тело повесившейся 14-летней девочки. На следующий день был задержан 23-летний Николоз Табидзе. По данным прокуратуры, молодой человек обманом вступил в сексуальные отношения с девятиклассницей, пообещав жениться на ней. Вскоре он сообщил ей, что не собирается создавать с девушкой семью.