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Пожарные спасатели

Пожар в тбилисской многоэтажке: погиб пожилой мужчина

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Происшествия
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Предположительно, причиной возгорания стал плохо потушенный окурок. К этому времени огонь ликвидирован

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Пожилой житель Тбилиси погиб в результате пожара в многоэтажном жилом доме в спальном районе Варкетили, сообщает телекомпания Rustavi 2.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili /
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ЧП произошло под утро в третьем микрорайоне Варкетили. Возгорание возникло на седьмом этаже здания в квартире погибшего.

По словам соседей, мужчина жил один. Предположительно, причиной пожара стал плохо потушенный окурок сигареты.

На месте ЧП работали девять бригад пожарных-спасателей. Огонь охватил также шестой и восьмой этажи здания. Жильцы дома были вовремя эвакуированы.

В эти минуты специалисты подсчитывают площадь пожара и нанесенный ущерб.

Теги:
Пожар, Тбилиси, Грузия


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