Пожар в тбилисской многоэтажке: погиб пожилой мужчина

Предположительно, причиной возгорания стал плохо потушенный окурок. К этому времени огонь ликвидирован

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Пожилой житель Тбилиси погиб в результате пожара в многоэтажном жилом доме в спальном районе Варкетили, сообщает телекомпания Rustavi 2.

ЧП произошло под утро в третьем микрорайоне Варкетили. Возгорание возникло на седьмом этаже здания в квартире погибшего.

По словам соседей, мужчина жил один. Предположительно, причиной пожара стал плохо потушенный окурок сигареты.

На месте ЧП работали девять бригад пожарных-спасателей. Огонь охватил также шестой и восьмой этажи здания. Жильцы дома были вовремя эвакуированы.

В эти минуты специалисты подсчитывают площадь пожара и нанесенный ущерб.