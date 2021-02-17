На западе Грузии напали на журналистов: подозреваемые задержаны

Что вызвало раздражение мужчин – пока неизвестно, но им придется ответить за свои действия перед судом

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Полиция города Чиатура (регион Имерети) на западе Грузии задержала двух мужчин по обвинению в незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность журналистов, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Один из задержанных был ранее судим.

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Следствие установило, что 15 февраля этого года в селе Шукрути Чиатурского района задержанные вмешивались в профессиональную деятельность журналиста и оператора кутаисского бюро ООО "Медиа Холдинг Квира", оскорбили их словесно и физически.

Полиция арестовала обвиняемых в течение нескольких часов после инцидента.

Расследование ведется по статье "Незаконное препятствование профессиональной деятельности журналистов, совершенное с угрозой насилия". Преступление предусматривает наложение штрафа или арест на два месяца, или лишение свободы на срок до двух лет.

Причины нападения пока неизвестны.

По данным СМИ, съемочная группа "Квира" приехала в Шукрути для работы над сюжетом. Прежде чем на них напали, журналист успел провести небольшой опрос среди местных жителей и направлялся вместе с водителем и оператором к одному из них на интервью. Тема сюжета не называется.