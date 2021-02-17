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Арестованный в наручниках

Обманул на $20 тысяч: в Грузии задержали фальшивомонетчика из Турции

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1330)
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Иностранец потратил в Грузии два десятка фальшивых долларов, сейчас ему грозит до десяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали гражданина Турции по факту реализации фальшивых денег в крупном размере, говорится в сообщении ведомства.

Евро. деньги
© CC BY 2.0 / FuFu Wolf / Finanzen-EZB-Euro
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По данным следствия, с целью получения незаконной материальной выгоды в январе текущего года обвиняемый реализовал 200 поддельных 100-долларовых купюр.

В результате следственных действий изъятая сумма в общей сложности составила 20 тысяч долларов.

Следствие ведется по статье "Изготовление или сбыт фальшивых денег или ценных бумаг в крупном размере". Обвиняемому грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Темы:
Преступность в Грузии (1330)
Теги:
Арест, Грузия, Фальшивомонетчики


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