Обманул на $20 тысяч: в Грузии задержали фальшивомонетчика из Турции

Иностранец потратил в Грузии два десятка фальшивых долларов, сейчас ему грозит до десяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали гражданина Турции по факту реализации фальшивых денег в крупном размере, говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, с целью получения незаконной материальной выгоды в январе текущего года обвиняемый реализовал 200 поддельных 100-долларовых купюр.

В результате следственных действий изъятая сумма в общей сложности составила 20 тысяч долларов.

Следствие ведется по статье "Изготовление или сбыт фальшивых денег или ценных бумаг в крупном размере". Обвиняемому грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.