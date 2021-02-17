17:20 17 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0130
  • 100 RUB4.5025
  • USD3.2985
Поиск
Камера в тюрьме. Архивное фото

Дело о смерти 14-летней школьницы в Грузии: деда девочки отправили за решетку

© photo: AFP 2020 / Mike LEYRAL
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1331)
51 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210217/250917453/Delo-o-smerti-14-letney-shkolnitsy-v-Gruzii-deda-devochki-otpravili-za-reshetku.html

По данным следствия, пожилой мужчина грозился убить свою внучку за половую связь с парнем

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Батумский городской суд отправил в предварительное заключение деда 14-летней девочки, покончившей с собой несколько дней назад, сообщает телеканал Rustavi-2.

Глава МВД Грузии прокомментировал дело о смерти 14-летней школьницы>>

Девятиклассница из причерноморского села повесилась 9 февраля, после того как ее соблазнил и отказался жениться знакомый. Ситуацию усугубила реакция семьи - следствие установило, что дед, узнав о связи внучки с мужчиной, избил ее и угрожал убить. Вся эта история, по данным следствия, развивалась около полугода.

Полицейская лента на месте ЧП
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Ножом в сердце: в Кахети 17-летний подросток ранил мать

Обвинение 76-летнему мужчине предъявлено по двум статьям "насилие в отношении несовершеннолетнего члена семьи" и "угроза причинением смерти в адрес несовершеннолетнего члена семьи". Задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет. Во время допроса он признался, что два месяца назад угрожал убийством и применил физическое насилие в отношении девочки.

Следствие продолжает изучать другие возможные эпизоды угроз и физических оскорблений в отношении погибшей школьницы.

Предсудебное заседание назначено на 6 апреля.

Ранее по этому делу был задержан 23-летний мужчина. Ему грозит от семи до девяти лет лишения свободы по обвинениям в "половом сношении или иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" и "доведении до самоубийства". Семья задержанного отрицает все обвинения. Они утверждают, что девочку с их сыном связывали только дружеские отношения, и настаивают на версии, что она решилась на самоубийство из-за тяжелой ситуации в семье.

Темы:
Преступность в Грузии (1331)
Теги:
Суд, Грузия, Доведение до самоубийства


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
Всем надеть маски: учеба в школах Грузии и коронавирус – фото
Рикотский перевал в снегу, трейлеры в очереди - видео
Рикотский перевал в Грузии в снегу, трейлеры в очереди - видео
Как себя вести при землетрясении?
Как себя вести при землетрясении?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться