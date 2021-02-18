07:57 18 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9871
  • 100 RUB4.4741
  • USD3.3044
Поиск
Снегопад в столице Грузии - район Варкетили в снегу и машины на дорогах

Массовая авария на западе Грузии: из-за непогоды столкнулись 15 автомобилей

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/11/250920688.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210218/250921875/Massovaya-avariya-na-zapade-Gruzii-iz-za-nepogody-stolknulis-15-avtomobiley.html

По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стала непогода и гололед

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. В результате масштабного ДТП на участке Руиси-Гори автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе столкнулись 15 автомобилей, несколько человек получили легкие ушибы.

Снегопад в Тбилиси - дома и машины в снегу
© Sputnik / Alex Shlamov
Застрявшие машины и поврежденные ЛЭП: снегопад создал проблемы в Грузии

Все началось с того, что автомобиль, двигавшийся из Западной Грузии в направлении Тбилиси, столкнулся с эвакуатором. Водители следовавших за ним транспортных средств, чтобы избежать столкновения, попытались сманеврировать. Из-за гололеда им не удалось это сделать, и несколько автомобилей выехали с проезжей части.

В результате ДТП движение на трассе какое-то время было перекрыто.

Ведется расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" (повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб).

Теги:
ДТП, Непогода в Грузии, Снегопад


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
Всем надеть маски: учеба в школах Грузии и коронавирус – фото
Рикотский перевал в снегу, трейлеры в очереди - видео
Рикотский перевал в Грузии в снегу, трейлеры в очереди - видео
Как себя вести при землетрясении?
Как себя вести при землетрясении?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться