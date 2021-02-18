Массовая авария на западе Грузии: из-за непогоды столкнулись 15 автомобилей

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. В результате масштабного ДТП на участке Руиси-Гори автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе столкнулись 15 автомобилей, несколько человек получили легкие ушибы.

Все началось с того, что автомобиль, двигавшийся из Западной Грузии в направлении Тбилиси, столкнулся с эвакуатором. Водители следовавших за ним транспортных средств, чтобы избежать столкновения, попытались сманеврировать. Из-за гололеда им не удалось это сделать, и несколько автомобилей выехали с проезжей части.

В результате ДТП движение на трассе какое-то время было перекрыто.

Ведется расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" (повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб).