Пожар в Тбилиси: сгорел продуктовый магазин

В результате пожара никто не пострадал. Специалисты установят причину возгорания и оценят размер ущерба

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Продуктовый магазин сгорел в районе Глдани на окраине Тбилиси, сообщает Первый канал.

По данным телеканала, о пожаре стало известно рано утром. С огнем боролись девять пожарных бригад.

Им уже удалось локализовать огонь и теперь идет его ликвидация.

Во время пожара никто не пострадал.

Размер ущерба и причину возгорания установит экспертиза после того, как пожар будет окончательно потушен.