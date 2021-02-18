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Пожарные спасатели на месте возгорания

Пожар в Тбилиси: сгорел продуктовый магазин

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210218/250922664/Pozhar-v-Tbilisi-sgorel-produktovyy-magazin.html

В результате пожара никто не пострадал. Специалисты установят причину возгорания и оценят размер ущерба

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Продуктовый магазин сгорел в районе Глдани на окраине Тбилиси, сообщает Первый канал.

По данным телеканала, о пожаре стало известно рано утром. С огнем боролись девять пожарных бригад.

Им уже удалось локализовать огонь и теперь идет его ликвидация.

Во время пожара никто не пострадал.

Размер ущерба и причину возгорания установит экспертиза после того, как пожар будет окончательно потушен.

Теги:
Пожар, Тбилиси


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