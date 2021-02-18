Пожар в Тбилиси: сгорел продуктовый магазин

Происшествия
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В результате пожара никто не пострадал. Специалисты установят причину возгорания и оценят размер ущерба
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Продуктовый магазин сгорел в районе Глдани на окраине Тбилиси, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, о пожаре стало известно рано утром. С огнем боролись девять пожарных бригад.
Им уже удалось локализовать огонь и теперь идет его ликвидация.
Во время пожара никто не пострадал.
Размер ущерба и причину возгорания установит экспертиза после того, как пожар будет окончательно потушен.