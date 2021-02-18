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Снегопад в Тбилиси - дороги в снегу, машины медленно едут по узким улицам

Тело замерзшего иностранца нашли в парке в Тбилиси

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2416)
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Sputnik Грузия
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В стране со среды резко ухудшилась погода, в большинстве районов, в том числе впервые этой зимой в столице, выпал снег

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Замерзшего насмерть мужчину средних лет нашли в парке на улице Узнадзе в Тбилиси.

Высоковольтная линия электропередач зимой
© Sputnik / STRINGER
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По информации телеканала Formula, мужчину, который не был гражданином Грузии, нашли сидящим на скамейке. Предположительно, смерть могла наступить из-за переохлаждения. В стране со среды резко ухудшилась погода. В большинстве районов, в том числе впервые этой зимой в столице, выпал снег.

Криминалисты работали на месте в течение нескольких часов. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются МВД Грузии.

Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства", которое наказывается лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

Темы:
Происшествия в Грузии (2416)
Теги:
Снег в Тбилиси, Грузия


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