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Мегафон, полиция и маски. Акция протеста оппозиции у бокового входа в парламент Грузии 11 декабря 2020 года

Стычки с полицией в центре Тбилиси: задержано несколько человек

© Sputnik / STRINGER
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Гражданские активисты уже несколько месяцев проводят ночи в палатке у служебного входа в парламент с требованием досрочных выборов

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Попытки гражданских активистов установить у здания парламента Грузии на проспекте Руставели палатку закончились стычками с полицией и арестами.

Гражданские активисты несколько месяцев проводят ночи в палатке у служебного входа в парламент на улице параллельной проспекту Руставели с требованием досрочных выборов.

Стычка с полицией у них началась после того, как они попытались перенести палатку на территорию перед зданием на центральный проспект столицы.

Полиция помешала им это сделать, и между ней и участниками акции произошла стычка, в результате которой было задержано несколько человек.

В данный момент ситуация успокоилась. Гражданские активисты продолжают стоять у здания парламента.



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