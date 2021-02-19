Фонтан из-под асфальта: в центре Батуми прорвало трубу - видео не для слабонервных

В результате ЧП в центре черноморского города повредились несколько машин

ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. В черноморском городе Батуми (Аджария) прорвало центральную водопроводную трубу, в результате чего из-под асфальта хлынул поток воды с большим напором.

Инцидент произошел в пятницу днем на пересечении улиц Лермонтова и Чавчавадзе. Как утверждают очевидцы, поток воды вырвался из-под проезжей части, из-за чего повредились припаркованные автомобили и выбились окна ближайших зданий.

По информации коммунальной компании "Батумис цкали", причина аварии пока не известна, ведется постепенное перекрытие центральной трубы. На месте мобилизованы спасательные службы, экипажи патрульной полиции и мобильные группы коммунальной компании.