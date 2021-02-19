Массовое убийство в Кахети: суд отправил убийцу в тюрьму на 20 лет

Приговоренный в мае застрелил пять человек, из которых муж с женой и двое соседей погибли на месте, а еще одна женщина скончалась спустя пять дней в больнице

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Телавский районный суд приговорил обвиняемого в убийстве пяти человек в селе Кандаура Нодара Гамкрелидзе к 20 годам лишения свободы, сообщает Первый канал.

Убийство произошло 3 мая 2019 года. Тогда были застрелены муж с женой и двое соседей, мать мужчины также получила ранения и скончалась спустя пять дней в больнице.

Изначально полиция подозревала в убийстве 85-летнего главу семейства. Именно его полиция задержала за убийство на почве ссоры. Однако позже полиция восстановила полную картину произошедшего и в деле появились новые обвиняемые.

Пенсионера отпустили под залог, обвинив лишь в пособничестве убийству, а под прицелом следствия оказались его внук и второй сын.

Внука пенсионера задержали за незаконное хранение и приобретение огнестрельного оружия. А вот его сына полиция объявила в розыск 20 июля 2019 года и задержала спустя почти год 25 апреля 2020 года.