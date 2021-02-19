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Молоток судьи в районном суде

Массовое убийство в Кахети: суд отправил убийцу в тюрьму на 20 лет

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1332)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210219/250944356/Massovoe-ubiystvo-v-Kakheti-sud-otpravil-ubiytsu-v-tyurmu-na-20-let.html

Приговоренный в мае застрелил пять человек, из которых муж с женой и двое соседей погибли на месте, а еще одна женщина скончалась спустя пять дней в больнице

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Телавский районный суд приговорил обвиняемого в убийстве пяти человек в селе Кандаура Нодара Гамкрелидзе к 20 годам лишения свободы, сообщает Первый канал.

Убийство произошло 3 мая 2019 года. Тогда были застрелены муж с женой и двое соседей, мать мужчины также получила ранения и скончалась спустя пять дней в больнице.

Молоток судьи в зале судебных заседаний
© photo: Sputnik / Andrei Starostin
Обвиняемого в убийстве на западе Грузии суд отправил в заключение

Изначально полиция подозревала в убийстве 85-летнего главу семейства. Именно его полиция задержала за убийство на почве ссоры. Однако позже полиция восстановила полную картину произошедшего и в деле появились новые обвиняемые.

Пенсионера отпустили под залог, обвинив лишь в пособничестве убийству, а под прицелом следствия оказались его внук и второй сын.

Внука пенсионера задержали за незаконное хранение и приобретение огнестрельного оружия. А вот его сына полиция объявила в розыск 20 июля 2019 года и задержала спустя почти год 25 апреля 2020 года.

Темы:
Преступность в Грузии (1332)


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