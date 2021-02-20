Пожар у рынка Элиава в Тбилиси: что происходит в эти минуты

Это уже второй пожар рядом с рынком Элиава за последнее время

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Грузинские пожарные борются с огнем, который возник у крупного строительного рынка Элиава в Тбилиси, сообщает телеканал Rustavi 2.

Пожар на рынке Элиава - фото такие горячие, что просто обжигают>>

По данным телеканала, пожар начался на улице Гудаури в автомастерской рядом с цехом по обработке железа.

На месте работают четыре пожарные бригады. Причины возгорания пока неизвестны.

Информации о жертвах нет.

Это уже не первый пожар рядом с рынком Элиава за последнее время. На прошлой неделе рядом с рынком загорелся склад строительных материалов. Тогда понадобилось вмешательство 12 пожарных бригад и несколько часов на то, чтобы его потушить. Размер ущерба неизвестен до сих пор.