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Пожарные спасатели на месте возгорания на рынке Элиава 12 февраля 2021 года

Пожар у рынка Элиава в Тбилиси: что происходит в эти минуты

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Это уже второй пожар рядом с рынком Элиава за последнее время

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Грузинские пожарные борются с огнем, который возник у крупного строительного рынка Элиава в Тбилиси, сообщает телеканал Rustavi 2.

Пожар на рынке Элиава - фото такие горячие, что просто обжигают>>

Пожарные спасатели
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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По данным телеканала, пожар начался на улице Гудаури в автомастерской рядом с цехом по обработке железа.

На месте работают четыре пожарные бригады. Причины возгорания пока неизвестны.

Информации о жертвах нет.

Это уже не первый пожар рядом с рынком Элиава за последнее время. На прошлой неделе рядом с рынком загорелся склад строительных материалов. Тогда понадобилось вмешательство 12 пожарных бригад и несколько часов на то, чтобы его потушить. Размер ущерба неизвестен до сих пор.



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