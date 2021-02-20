Трагедия на востоке Грузии: от утечки газа погибла молодая семья

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Молодые муж и жена и их трехлетний ребенок обнаружены мертвыми в своем доме в Марнеули (регион Квемо Картли), собщает телеканал Rustavi2.

Семейный конфликт на западе Грузии закончился трагедией - сын убил отца>>

По предварительной версии, причиной трагедии стала утечка природного газа.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве или эксплуатации объектов электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее гибель двух или более человек".

В жилых домах Грузии уже многие годы нет центрального отопления, население отапливается разными электро- и газовыми приборами. Зачастую эти приборы бывают некачественными, так как малоимущие семьи не могут себе позволить большие расходы.