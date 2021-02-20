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Взрыв газа в жилом доме в районе Диди Дигоми. Полиция оцепила территорию у здания, где произошла трагедия. Полицейская лента

Трагедия на востоке Грузии: от утечки газа погибла молодая семья

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210220/250951192/Tragediya-na-vostoke-Gruzii-ot-utechki-gaza-pogibla-molodaya-semya.html

Следователям предстоит выяснить, по чьей ошибке произошла трагедия

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Молодые муж и жена и их трехлетний ребенок обнаружены мертвыми в своем доме в Марнеули (регион Квемо Картли), собщает телеканал Rustavi2.

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photo : Gakharia / FB
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По предварительной версии, причиной трагедии стала утечка природного газа.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве или эксплуатации объектов электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее гибель двух или более человек".

В жилых домах Грузии уже многие годы нет центрального отопления, население отапливается разными электро- и газовыми приборами. Зачастую эти приборы бывают некачественными, так как малоимущие семьи не могут себе позволить большие расходы.



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