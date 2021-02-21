В Тбилиси горит многоквартирный дом

Легкие ожоги получили двое граждан, которым бригада скорой помощи на месте оказала первую помощь, их жизни ничего не угрожает

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. В Тбилиси на крыше 4-этажного жилого дома по улице Худадова в Надзаладевском районе возник пожар.

По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, легкие ожоги получили двое граждан. Бригада скорой помощи на месте оказала пострадавшим первую помощь. Их жизни ничего не угрожает. Остальных жителей дома своевременно эвакуировали.

В настоящее время пожар локализован и ведутся работы по его ликвидации. На месте мобилизовано 11 экипажей пожарных-спасателей.

Причина возгорания выясняется.