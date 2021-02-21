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Арестованный в наручниках

По обвинению в изнасиловании на востоке Грузии задержан отец семейства

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1333)
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Следствием установлено, что обвиняемый в присутствии несовершеннолетних детей систематически подвергал психологическому насилию свою жену и угрожал ей ножом

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Сотрудники полиции в городе Лагодехи на востоке Грузии задержали 30-летнего мужчину который обвиняется в домашнем насилии и угрозах в отношении членов семьи, а также изнасиловании несовершеннолетней, говорится на сайте МВД Грузии.

Следствие установлено, что обвиняемый, в присутствии несовершеннолетних детей, систематически подвергал психологическому насилию свою жену и угрожал ей ножом.

Камера в тюрьме. Архивное фото
© photo: AFP 2020 / Mike LEYRAL
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Кроме этого, обвиняемый подозревается в том, что изнасиловал 10-летнюю девочку, которая гостила в семье.

Расследование ведется сразу по нескольким подпунктам сразу трех статей УК Грузии - 151, 126 и 137 - насилие и угрозы в отношении женщины по гендерному признаку, совершенные супругом, бывшим супругом, партнером, бывшим партнером или иным членом семьи, насилие над несовершеннолетним, а также изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет.

Если вина обвиняемого будет доказана,  его ждет от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Темы:
Преступность в Грузии (1333)
Теги:
Семейное насилие, преступность, МВД Грузии, Грузия


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