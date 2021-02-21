По обвинению в изнасиловании на востоке Грузии задержан отец семейства

Следствием установлено, что обвиняемый в присутствии несовершеннолетних детей систематически подвергал психологическому насилию свою жену и угрожал ей ножом

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Сотрудники полиции в городе Лагодехи на востоке Грузии задержали 30-летнего мужчину который обвиняется в домашнем насилии и угрозах в отношении членов семьи, а также изнасиловании несовершеннолетней, говорится на сайте МВД Грузии.

Следствие установлено, что обвиняемый, в присутствии несовершеннолетних детей, систематически подвергал психологическому насилию свою жену и угрожал ей ножом.

Кроме этого, обвиняемый подозревается в том, что изнасиловал 10-летнюю девочку, которая гостила в семье.

Расследование ведется сразу по нескольким подпунктам сразу трех статей УК Грузии - 151, 126 и 137 - насилие и угрозы в отношении женщины по гендерному признаку, совершенные супругом, бывшим супругом, партнером, бывшим партнером или иным членом семьи, насилие над несовершеннолетним, а также изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет.

Если вина обвиняемого будет доказана, его ждет от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.