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Несчастный случай в Рустави - во время демонтажа здания скончался мужчина

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Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2417)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210221/250959799/Neschastnyy-sluchay-v-Rustavi---vo-vremya-demontazha-zdaniya-skonchalsya-muzhchina.html

Расследование ведется по статье УК "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия"

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Во время демонтажа здания в городе Рустави (регион Квемо Картли) на молодого мужчину упала бетонная плита.

Как сообщает телеканал Formula, пострадавший скончался месте. Инцидент произошел на улице Островского.

По данным МВД, расследование ведется по части второй статьи 240 Уголовного кодекса Грузии - "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия".

Темы:
Происшествия в Грузии (2417)
Теги:
происшествия, Грузия


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