Золото, деньги и сигареты: 20-летний житель Кахети ограбил продуктовый магазин

Если вина задержанного будет доказана на суде, ему грозит до девяти лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 20-летнего мужчину по обвинению в нападении на продавца и ограблении продуктового магазина в Кахети, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Молодого человека задержали в Чохатаурском районе (регион Гурия). Следствие установило, что 20 февраля этого года в Кварельском районе обвиняемый ворвался в магазин местного жителя и, угрожая холодным оружием, унес 1,5 тысячи лари (около 450 долларов), мобильный телефон, золотые изделия продавца и сигареты, после чего скрылся с места происшествия.

Полицейские во время обыска обвиняемого изъяли в качестве улик украденную сумму и мобильный телефон. Из ломбарда также в качестве улик было изъято золотое кольцо.

Задержанный признает вину. Ему грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.