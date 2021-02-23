08:45 23 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0138
  • 100 RUB4.4335
  • USD3.3084
Поиск
Срочно:
Машина Скорой медицинской помощи на одной из улиц грузинской столицы

Трагедия в ночном Тбилиси: в ДТП в центре столицы погибли три человека

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2419)
451 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210223/250971034/Tragediya-v-nochnom-Tbilisi-v-DTP-v-tsentre-stolitsy-pogibli-tri-cheloveka.html

В одной машине сидели два человека, в другой – один, все погибли на месте в результате столкновения на большой скорости

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Три человека погибли в ночном ДТП на проспекте Церетели в Тбилиси.

По информации Первого канала, две машины столкнулись друг с другом на большой скорости. В одной машине сидели два человека, в другой – один. Все погибли на месте.

Полицейская машина на загородной трассе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Кровавое ДТП на западе Грузии: есть погибший и пострадавшие

По данным МВД, инцидент расследуется по статье Уголовного кодекса Грузии о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель двух и более человек.

Превышение скорости – одна из наиболее частых причин аварий в Грузии, после нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу.

В 2020 году в Грузии произошло 4 999 аварий, жертвами которых стали 450 человек, в том числе 20 детей младше 16 лет. Во время аварий пострадали 6 640 человек, из которых 880 были пешеходами.

Инфографика. Меньше жертв и ДТП - данные МВД Грузии
Konstantine Ivanov
Инфографика. Меньше жертв и ДТП - данные МВД Грузии
Темы:
Происшествия в Грузии (2419)
Теги:
происшествия, ДТП в Тбилиси, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атолл Тупаи, напоминающий по форме сердце, снятый российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым с борта МКС
От Африки до Японии: космонавты публикуют удивительные виды с МКС - фото
Парламент Грузии утвердил новое правительство страны во главе с Гарибашвили - видео
Парламент Грузии утвердил новое правительство страны во главе с Гарибашвили - видео
Новый состав правительства Грузии
Как выглядит новый кабинет министров Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться