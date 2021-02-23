Трагедия в ночном Тбилиси: в ДТП в центре столицы погибли три человека

В одной машине сидели два человека, в другой – один, все погибли на месте в результате столкновения на большой скорости

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Три человека погибли в ночном ДТП на проспекте Церетели в Тбилиси.

По информации Первого канала, две машины столкнулись друг с другом на большой скорости. В одной машине сидели два человека, в другой – один. Все погибли на месте.

По данным МВД, инцидент расследуется по статье Уголовного кодекса Грузии о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель двух и более человек.

Превышение скорости – одна из наиболее частых причин аварий в Грузии, после нарушений правил обгона и выезда на встречную полосу.

В 2020 году в Грузии произошло 4 999 аварий, жертвами которых стали 450 человек, в том числе 20 детей младше 16 лет. Во время аварий пострадали 6 640 человек, из которых 880 были пешеходами.