Спецоперация в Тбилиси: Ника Мелия задержан

Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник, сообщает коррспондент Sputnik Грузия с места событий.

В Тбилиси началась операция по задержанию лидера Единого Нацдвижения>>

В эти минуты все здание ЕНД полностью занято силами спецназа. На месте собираются сторонники оппозиции, ситуация напряженная.

"Мы продолжаем борьбу", – сказала Хатия Деканоидзе, заявляя что власти использовали во время штурма слезоточивый газ, что неприемлемо для маленькой комнаты.

"Заключением борьба не заканчивается, а только начинается... Что бы они нам не сделали, мы будем бороться до последней капли крови... Спасибо Господу, что все спаслись", – сказал лидер "Европейской Грузии" Гиги Угулава.

По предварительным данным, Мелия уже увели с территории.

Председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Мелия отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Он обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.