ДТП на западе Грузии: один человек погиб, есть пострадавшие

Молодой мужчина в возрасте до 25 лет, который управлял легковушкой, скончался на месте

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Молодой мужчина стал жертвой аварии, которая произошла на дороге, связывающей города Кутаиси и Самтредиа, сообщает телеканал Rustavi 2.

Во время дорожно-транспортного происшествия легковой автомобиль марки Toyota столкнулся с маршрутным микроавтобусом.

По словам очевидцев, легковой автомобиль выезжал с бензозаправочной станции, однако из-за непогоды не заметил машину и столкнулся с ней.

Молодой мужчина в возрасте до 25 лет, который управлял легковушкой, скончался на месте.

Также пострадали двое человек, которые находились в маршрутном такси. Их перевели в больницу.

На месте были мобилизована позиция. Ведется следствие.