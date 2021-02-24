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Полицейская лента на месте преступления

ДТП на западе Грузии: один человек погиб, есть пострадавшие

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210224/250987834/DTP-na-zapade-Gruzii-odin-chelovek-pogib-est-postradavshie.html

Молодой мужчина в возрасте до 25 лет, который управлял легковушкой, скончался на месте

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Молодой мужчина стал жертвой аварии, которая произошла на дороге, связывающей города Кутаиси и Самтредиа, сообщает телеканал Rustavi 2.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Во время дорожно-транспортного происшествия легковой автомобиль марки Toyota столкнулся с маршрутным микроавтобусом.

По словам очевидцев, легковой автомобиль выезжал с бензозаправочной станции, однако из-за непогоды не заметил машину и столкнулся с ней.

Молодой мужчина в возрасте до 25 лет, который управлял легковушкой, скончался на месте.

Также пострадали двое человек, которые находились в маршрутном такси. Их перевели в больницу.

На месте были мобилизована позиция. Ведется следствие.



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