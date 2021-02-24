Трагедия в Шатили: кто виноват в аварии, унесшей жизни 17 человек

Эта авария стала самой страшной новостью лета 2020. Практически все пострадавшие и погибшие в ДТП были молодыми людьми до 30 лет

ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения директору турфирмы и владельцу микроавтобуса, задержанным в связи с гибелью 17 человек в результате ДТП на дороге из высокогорного села Шатили (Хевсурети).

В результате автоаварии на горной дороге в Хевсурети 23 августа экскурсионный микроавтобус с 20 пассажирами упал с большой высоты. На месте скончались 17 человек, в том числе водитель и гид. Трое получили тяжелые повреждения. Практически все пострадавшие и погибшие в аварии были молодыми людьми до 30 лет. В тот роковой день они возвращались с экскурсии в Шатили.

В ходе расследования выяснилось, что 23 августа 2020 года 20 человек выехали из Тбилиси по направлению в Шатили на микроавтобусе по маршруту, организованному туристическим агентством Chip Travel Georgia. На обратном пути из-за неисправности транспортного средства микроавтобус сначала столкнулся с припаркованным на дороге автомобилем, а затем упал в овраг глубиной 60 метров, в результате чего погибли 17 человек, в том числе водитель микроавтобуса, а трое человек сильно пострадали.

"На основании полученных доказательств было установлено, что владелец микроавтобуса Г.Г. и директор туристической компании Ш.Б. как лица, ответственные за техническое состояние транспортного средства, ввели в эксплуатацию технически неисправный микроавтобус, который стал причиной дорожно-транспортного происшествия", - говорится в заявлении прокуратуры.

В ходе экспертиз удалось выяснить, что передняя тормозная система микроавтобуса была технически неисправна, вместо 15 пассажиров, указанных в технических характеристиках микроавтобуса, на момент трагедии там находились 19 человек, а также водитель. Кроме того, ремни безопасности пассажиров установили кустарно при помощи проволок.

"Из-за указанных нарушений автомобиль не соответствовал требованиям техосмотра. Также было установлено, что если бы директор турфирмы Ш.Б. и владелец микроавтобуса Г.Г. действовали в соответствии с требованиями Закона Грузии о дорожном движении, технически неисправный автомобиль не был бы введен в эксплуатацию", - говорится в заявлении.

Полиция задержала обоих обвиняемых 23 февраля 2021 на основании постановления судьи.

Им предъявлены обвинения по части первой и третьей статьи 277 Уголовного кодекса Грузии - выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспорта, совершенное ответственным за техническое состояние транспортного средства лицом, повлекшее за собой гибель двух или более человек.

Прокуратура Грузии обратится в суд с ходатайством, чтобы обвиняемые дожидались суда в тюрьме. Расследование деталей трагедии продолжается.