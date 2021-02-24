Вышел из дома и пропал: в Кахети обнаружили тело пенсионера

Тело пожилого человека доставили в бюро экспертизы для установления причин его смерти

ТБИЛИСИ, 24 фев – Sputnik. Грузинские полицейские обнаружили в Кахети тело 69-летнего мужчины, который пропал без вести несколько дней назад, сообщает телеканал Imedi.

Тело пенсионера нашли в оросительном канале, его уже перевезли в Национальное бюро судебно-медицинской экспертизы имени Самхараули в Гурджаани.

Житель села Пшавели Телавского района Анзор Петросян несколько дней назад покинул свой дом, и с тех пор его никто не видел.

МВД Грузии ведет расследование по статье "доведение до самоубийства".