В Тбилиси напали на известного журналиста Вахо Саная

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Грузинские полицейские задержали трех человек за нападение на журналиста телеканала Formula, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Речь идет об известном в Грузии журналисте, телеведущем Вахо Саная.

Сотрудники МВД установили, что "обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения применили физическое насилие в отношении журналиста, а также родственницы его жены".

Расследование ведется по статье "Групповое насилие в отношении двух и более лиц". Максимальное наказание за преступление – до двух лет заключения.

Сам Вахо Саная сообщил, что на него напали ночью, на Цхнетской улице Тбилиси. Отбиться от нападения журналисту помогли сотрудники службы спасения, которых вызвали, чтобы вывезти машину с обледеневшей улицы. Саная уверен, что нападение на него связано с его журналистской деятельностью, так как сначала неизвестные пытались им помочь, но стали проявлять агрессию, после того, как узнали его.

Саная отметил, что в результате нападения у него повреждена голова и другие части тела. Утром он уже прошел осмотр в Национальном бюро экспертизы. Журналист пояснил, что не поехал ночью в больницу, так как принимал участие в следственных мероприятиях, однако сегодня обязательно обратится в клинику.

Саная рассказал, что ночью вместе с родственницей встречал в аэропорту жену с малолетним ребенком и няней, которые находились на лечении в Турции. На Цхнетской улице автомобиль не мог проехать на обледеневшей дороге, и он вызвал спасателей, которые на прицепе везли его автомобиль к центральной трассе.

"В это время на улице появились трое мужчин, один из них пытался меня спровоцировать, в то время, как я толкал автомобиль, помогая спасателям. Все трое были, скорее всего, пьяными, так как мы почувствовали запах. Один из них снял с себя шарф и шапку и сказал, чтобы я его запомнил… Затем он начал ругаться и попытался наброситься на меня с кулаками. Я инстинктивно отпрянул, и он упал на землю. Я тоже поскользнулся и упал. В этот момент ко мне подбежали двое других и стали меня бить. У меня есть повреждения на голове, на руках, на ноге. В это время моя жена и невестка вышли из машины, и они их тоже ударили. Ребенок на руках у няни истерически плакал, но и это их не остановило. Спасатели пришли и встали между нами, попросили меня сесть в машину. Я хочу выразить им свою благодарность. Потому что я не знаю, как бы это закончилось. Мы сидели в машине, а они продолжали стучать кулаками по окнам. Потом моя невестка позвонила в полицию, и их задержали на месте», – рассказал Вахо Саная.

Он также подчеркнул, что как выяснила полиция, напавшие на него люди находились на улице в период "комендантского часа" безо всякого пропуска.

Саная пообещал, что сделает все, чтобы выяснить, кто были люди, напавшие на него в присутствии жены и ребенка.