20:16 25 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0355
  • 100 RUB4.5065
  • USD3.3198
Поиск
Судебный молоток

Мошенники из Грузии обокрали норвежские и итальянские компании

© photo: Sputnik / Andrey Starostin
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1336)
50 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210225/251003980/Moshenniki-iz-Gruzii-obokrali-norvezhskie-i-italyanskie-kompanii.html

Злоумышленники придумали непростую схему обмана иностранных компаний

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы трех граждан Грузии, которые путем мошенничества присвоили деньги норвежских и итальянских компаний, говорится в сообщении на сайте Прокуратуры Грузии.

Представленными на судебном процессе доказательствами подтвердилось, что в марте-мае 2020 года обвиняемые учредили предприятия, названия которых были похожи на названия юридических лиц-нерезидентов, и открыли банковские счета в действующих в Грузии банках.

Арестованный в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Поддельные документы для банков и не только – в Грузии задержан мошенник

Члены преступной группы взломали электронную почту норвежских и итальянских компаний, изучили их бизнес-деятельность и изменили данные банковских счетов реальных компаний бизнес-партнеров, чтобы ввести их в заблуждение.

В результате, в мае 2020 года предназначенные для бизнес-деятельности деньги норвежских и итальянских компаний, вместо реальных получателей денег, зачислилась на банковские счета основанных в Грузии предприятий.

Ущерб норвежских и итальянских компаний составил более 470,4 тысячи лари (более 117,6 тысячи евро).

После снятия с банковских счетов, часть суммы была распределена между членами группировки по заранее согласованной процентной ставке.

Задержанным предъявили обвинение по статье "мошенничеств в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

По решению суда, норвежской компании вернули сумму в размере 304 721 лари (более 76,2 тысячи евро).

Темы:
Преступность в Грузии (1336)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тбилисские купола - Дом Юстиции и скультуры на мосту Бараташвили
Тбилисские купола: архитектурный стиль, мистика или тенденция? - фото
Ниагарский водопад покрылся льдом
Ниагарский водопад покрылся льдом - впечатляющее видео
Новый состав правительства Грузии
Как выглядит новый кабинет министров Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться